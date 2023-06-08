Чем очистить воду: цены на таблетки в Интернете

Набор воды в бюветах. Фото: Новини. LIVE

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС политики и эксперты в один голос заявляют об экологической катастрофе. Вода, которой подтопило населенные пункты, считается опасной не только для питья, но и для бытового использования. Люди на Херсонщине и Николаевской области вынуждены искать варианты очистки воды.

Новини.LIVE нашло самый дешевый вариант, который предлагают приобрести в Интернете для очистки воды.

Читайте также:

Таблетки для очистки воды

Продавцы предлагают для очистки воды два самых популярных варианта — фильтры и таблетки. Последний вариант считается самым бюджетным. В среднем пачка таблеток или реагентов стоит 150-200 грн, но есть и дешевле. К примеру, концентрированный продукт Жавель-Клейд по цене 27 грн за пачку.

Таблетки для очищения воды. Фото: скриншот

Эти таблетки растворяются в воде. Одна таблетка после растворения выделяет около 1,5 г активного хлора. А он уже лишает микробов, убирает грязь и разные органические соединения придают цвет веществу.

Редакция Новини.LIVE этой новостью не рекламирует продукт и не призывает читателей покупать его. Мы не несем ответственность за качество таблеток.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.

Правительство выделяет 846 млн гривен на обеспечение питьевой водой жителей четырех регионов, водоснабжение которых осуществлялось из Каховского водохранилища. Также власти создали штаб по ликвидации последствий этого российского преступления.