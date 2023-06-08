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Найдешевший варіант очистки води: ціна та властивості продукту

8 червня 2023 17:52
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чим очистити воду: ціни на таблетки в Інтернеті
Набір води в бюветах. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після підриву окупантами Каховської ГЕС політики та експерти в один голос заявляють про екологічну катастрофу. Вода, якою підтопило населені пункти, вважається небезпечною не те що для пиття, а і для побутового використання. Люди на Херсонщині та Миколаївщині змушені шукати варіанти очищення води. 

Новини.LIVE знайшло найдешевший варіант, який пропонують придбати в Інтернеті для очистки води.

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Таблетки для очищення води 

Продавці пропонують для очистки води два найпопулярніші варіанти — фільтри та таблетки. Останній варіант вважається найбюджетнішим. В середньому пачка таблеток чи реагентів коштує 150-200 грн, але є і дешевші. До прикладу — концентрований продукт Жавель-Клейд за ціною 27 грн за пачку. 

Таблетки
Таблетки для очищення води. Фото: скріншот

Ці пігулки розчиняються у воді. Одна таблетка після розчинення виділяє приблизно 1,5 г активного хлору. А він вже позбавляє мікробів, прибирає бруд та різні органічні сполуки надають колір речовини. 

Додамо, що редакція Новини.LIVE цією новиною не рекламує продукт і не закликає читачів купувати його. Ми не несемо відповідальність за якість пігулок.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

Уряд виділяє 846 млн гривень на забезпечення питною водою мешканців чотирьох регіонів, водопостачання яких здійснювалося з Каховського водосховища. Також влада створила штаб з ліквідації наслідків цього російського злочину.

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