Самыми безопасными местами в этом году будут учебные заведения, — Минобразования

Заместитель Министра образования Андрей Витренко. Фото: пресс-служба Минобразования

Наиболее безопасным местом в Украине в этом году будут учебные заведения. Безопасность в учебных заведениях — четкая задача, которую поставил президент.

Об этом сообщил заместитель Министра образования Андрей Витренко в эфире телемарафона.

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По словам Витренко, обучающие заложили абсолютно безопасные места для школьников или студентов в этом году.

"Хочу обратить внимание всех родителей, школьников и всех наших студентов, что школа и любое учебное заведение являются территорией безопасности. Это четкая задача, которую поставил перед нами президент, мы ее четко выполняем. И делаем все, чтобы дети чувствовали себя безопасно в школе, а родители могли отдавать детей в школу и не волноваться за их безопасность", — подчеркнул заместитель Министра образования.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине с 1 сентября 2,5 тысячи школ будет работать в дистанционном режиме. Всего в Украине работает 13 тысяч заведений среднего образования.

А для украинских школьников за границей Минобразования утвердило программу, предусматривающую изучение предметов украиноведческого компонента. Эта программа является частью плана уменьшения учебной нагрузки на украинских детей за рубежом.