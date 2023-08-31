Найбезпечнішими місцями цьогоріч будуть заклади освіти, — Міносвіти

Заступник Міністра освіти Андрій Вітренко. Фото: пресслужба Міносвіти

Найбільш безпечним місцем в Україні цього року будуть заклади освіти. Безпека в навчальних закладах — чітке завдання, яке поставив президент.

Про це повідомив заступник Міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Найбезпечніші місця в Україні

За словами Вітренко, навчальні заклали абсолютно безпечні місця для школярів чи студентів цього року.

"Хочу звернути увагу всіх батьків, школярів і всіх наших студентів, що школа і будь-який заклад освіти є територією безпеки. Це чітке завдання, яке поставив перед нами президент, ми його чітко виконуємо. І робимо все, аби діти почували себе безпечно в школі, а батьки могли віддавати дітей до школи і не хвилюватися за їхню безпеку", — наголосив заступник Міністра освіти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні з 1 вересня 2,5 тисячі шкіл буде працювати в дистанційному режимі. Загалом в Україні працює 13 тисяч закладів середньої освіти.

А для українських школярів за кордоном Міносвіти затвердило програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента. Ця програма є частиною плану щодо зменшення навчального навантаження на українських дітей за кордоном.