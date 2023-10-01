"Напоминание режиму": на границе с Беларусью установили баннеры ко Дню защитников Украины

Банер на украино-беларусской границе. Фото: ГПСУ

Украинские защитники в сотрудничестве с белорусскими патриотами установили ряд баннеров. Плакаты, посвященные Дню защитников и защитниц Украины, установлены на границе между Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Баннеры на границе

"Украинские защитники совместно с белорусскими патриотами разместили серию баннеров, посвященных Дню защитников и защитниц Украины, на украинско-белорусской границе", — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что эти баннеры размещены вдоль границы с Республикой Беларусь по различным направлениям в качестве напоминания белорусскому режиму, поддерживающему агрессивную страну, о том, что Украина решительно защитит свои территории.

Напомним, что 1 октября, в День защитников и защитниц, Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

Кроме того, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским воинам в День защитников и защитниц. Он поблагодарил их за их героическую борьбу и подчеркнул, что Победа в войне неизбежна.