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"Нагадування режиму": на кордоні з Білоруссю встановили банери до Дня захисників України

1 жовтня 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Нагадування режиму": на кордоні з Білоруссю встановили банери до Дня захисників України
Банер на українсько-білоруському кордоні. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники у співпраці з білоруськими патріотами встановили низку банерів. Плакати присвячені Дню захисників та захисниць України встановлені на кордоні між Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Банери на кордоні

"Українські захисники спільно з білоруськими патріотами розмістили серію банерів, присвячених Дню захисників та захисниць України на українсько-білоруському кордоні", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що ці банери розміщені вздовж кордону з Республікою Білорусь за різними напрямами, як нагадування білоруському режиму, що підтримує агресивну країну, про те, що Україна рішуче захистить свої території.

Нагадаємо, що 1 жовтня у День захисників та захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто захищає нашу Батьківщину. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.

Крім того, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українських воїнів у День захисників та захисниць. Він подякував їм за їхню героїчну боротьбу і підкреслив, що Перемога у війні неминуча.

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