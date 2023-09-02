Предоставление ракет AMRAAM дает гарантии на получение F-16 в достаточном количестве, — эксперт

Ракеты AMRAAM. Фото: hvylya.net

Поставка ракет AMRAAM Украине является уверенностью в том, что Вооруженные силы Украины получат достаточное количество F-16. При этом, такие ракеты уже поступают на вооружение Украины.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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В прямом эфире на "Мы-Украина" глава Совета резервистов Сухопутных войск указал на дальность полета этих ракет в 150-180 километров, что соответствует рабочей зоне радара F-16.

"Мы уже начали получать эти ракеты, что подтверждает и гарантирует наличие у нас F-16 в нужном объеме. И второй важный момент — эти ракеты можно запускать с пусковых комплексов ATACMS", — заявил военный специалист.

Напомним, что Пентагон объявил о своем намерении приобрести у Raytheon ракеты типа "воздух-воздух" среднего радиуса действия AMRAAM для украинских Вооруженных сил. Контракт с компанией, базирующейся в Аризоне, должен быть завершен до конца ноября 2024 года.

Также мы сообщали, что администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), которая обычно используется для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.