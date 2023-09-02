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Надання ракет AMRAAM дає гарантії на отримання F-16 у достатній кількості, — експерт

2 вересня 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Надання ракет AMRAAM дає гарантії на отримання F-16 у достатній кількості, — експерт
Ракети AMRAAM. Фото: hvylya.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Постачання ракет AMRAAM Україні є впевненістю в тому, що Збройні сили України отримають достатню кількість F-16. При цьому такі ракети вже надходять на озброєння України.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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У прямому ефірі на "Ми-Україна" голова Ради резервістів Сухопутних військ вказав на дальність польоту цих ракет 150-180 кілометрів, що відповідає робочій зоні радара F-16.

"Ми вже почали отримувати ці ракети, що підтверджує та гарантує наявність у нас F-16 у потрібному обсязі. І другий важливий моментці ракети можна запускати з пускових комплексів ATACMS", — заявив військовий фахівець.

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про свій намір придбати у Raytheon ракети типу "повітря-повітря" середнього радіуса дії AMRAAM для українських Збройних сил. Контракт із компанією, що базується в Аризоні, має бути завершений до кінця листопада 2024 року.

Також ми повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню у рамках програми іноземного військового фінансування (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав. На підтримку планується надати до 80 мільйонів доларів.

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