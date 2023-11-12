Над Средиземным морем разбился самолет США, погибли пять военных

Военный самолет в США. Фото: Google.com

Над Средиземным морем во время военной подготовки разбился военный самолет США. В результате погибли пять американских военнослужащих.

Об этом сообщили в Европейском командовании Вооруженных сил США, пишет Daily Mail.

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Отмечается, что американский военный самолет разбился во время учебно-тренировочной операции вечером 10 ноября.

Европейское командование армии США не уточнило количество жертв "из уважения к семьям" и заявило, что причины инцидента выясняются. При этом самолет разбился не в результате нападения.

"Однако мы можем с уверенностью сказать, что полет самолета был связан исключительно с учебой, и никаких признаков враждебной деятельности не обнаружено. Мы будем предоставлять больше информации по мере развития ситуации", — говорится в заявлении.

Однако журналист Джозеф Хабуш со ссылкой на ВС США уточнил, что погибли пять военнослужащих.

"Пять американских военнослужащих погибли во время плановой миссии по дозаправке в воздухе в рамках военной подготовки", — написал он.

Известно, что в Средиземном море, где с начала войны между Израилем и ХАМАСом дислоцируются две авианосные ударные группы, прошли трехдневные военно-морские учения.

В учениях приняли участие 11 тыс. человек, "тренировавшихся в защите важных подразделений, противоракетной обороне, пополнении запасов на море, межпалубных полетах и операциях по безопасности на море".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки впервые опробовали новый бомбардировщик B-21 Raider. Это приблизило его к тому, чтобы стать следующим бомбардировщиком-невидимкой, способным носить ядерное оружие.