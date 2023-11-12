Над Середземним морем розбився літак США, загинули п'ять військових

Військовий літак США. Фото: Google.com

Над Середземним морем під час військової підготовки розбився військовий літак США. Внаслідок цього загинули п’ять американських військовослужбовців.

Про це повідомили у Європейському командуванні Збройних сил США, пише Daily Mail.

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Зазначається, що американський військовий літак розбився під час навчально-тренувальної операції увечері 10 листопада.

Європейське командування армії США не уточнило кількість жертв "з поваги до сімей" та заявило, що причини інциденту наразі з'ясовуються. При цьому літак розбився не внаслідок нападу.

"Однак ми можемо з упевненістю сказати, що політ літака був пов'язаний виключно з навчанням, і жодних ознак ворожої діяльності не виявлено. Ми будемо надавати більше інформації в міру розвитку ситуації", — йдеться у заяві.

Проте журналіст Джозеф Хабуш з посиланням на ЗС США уточнив, що загинули п'ять військовослужбовців.

"П'ять американських військовослужбовців загинули під час планової місії з дозаправки в повітрі в рамках військової підготовки", — написав він.

Відомо, що в Середземному морі, де з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом дислокуються дві авіаносні ударні групи, відбулися триденні військово-морські навчання.

У навчаннях взяли участь 11 тис. людей, які "тренувалися в захисті важливих підрозділів, протиракетній обороні, поповненні запасів на морі, міжпалубних польотах і операціях з безпеки на морі".

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