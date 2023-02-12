Над Канадой сбили нераспознанный объект — что известно

Над Канадой сбили НЛО: что известно
Вчера, 11 февраля, в воздушном пространстве Канады зафиксирован неизвестный объект. После чего, по приказу правительства страны, он был сбит.
Об этом в своем Twitter доложил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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Что известно
После того как власти Канады зафиксировали нераспознанный объект в воздушном пространстве страны, он сразу же был сбит.
Я ориентирован вниз по отсутствию объекта, который разрушен Canadian airspace. @NORADCommand выстрелил вниз над объектом перед Юконом. Canadian and US aircraft были обнесены, and a US F-22 успешно fired в объекте.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 Feb. 2023
"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", — написал в Twitter Трюдо.
Премьер-министр Канады отметил, что объект сбили над Юконом на северо-западе страны. Самолеты Канады и США были подняты по тревоге — американский F-22 успешно открыл огонь по объекту.
Джостин Трюдо также проинформировал, что беседовал с президентом США Джо Байденом по этому поводу. По его словам, вооруженные силы Канады должны проанализировать обломки этого объекта.
I spoke with President Biden это после. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the объект. Thank you to NORAD для хранения помещений через Северную Америку.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 Feb. 2023
"Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — ред.) за наблюдение", — написал чиновник.
В свою очередь в Пентагоне указали, что сначала аэростат зафиксировали 10 февраля над Аляской.
"Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 тысяч метров) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. По соображениям осторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали", — заявил координатор Совета нацбезопасности. Белый дом из стратегических коммуникаций Джон Кирби.
Отметим, что объект был сбит истребителями Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США.
Напомним, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.
В Соединенных Штатах ее считали шпионским, тогда как Китай назвал ее метеорологическим зондом.