Над Канадой сбили нераспознанный объект — что известно

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Вчера, 11 февраля, в воздушном пространстве Канады зафиксирован неизвестный объект. После чего, по приказу правительства страны, он был сбит.

Об этом в своем Twitter доложил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Что известно

После того как власти Канады зафиксировали нераспознанный объект в воздушном пространстве страны, он сразу же был сбит.

Я ориентирован вниз по отсутствию объекта, который разрушен Canadian airspace. @NORADCommand выстрелил вниз над объектом перед Юконом. Canadian and US aircraft были обнесены, and a US F-22 успешно fired в объекте. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 Feb. 2023

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", — написал в Twitter Трюдо.

Премьер-министр Канады отметил, что объект сбили над Юконом на северо-западе страны. Самолеты Канады и США были подняты по тревоге — американский F-22 успешно открыл огонь по объекту.

Джостин Трюдо также проинформировал, что беседовал с президентом США Джо Байденом по этому поводу. По его словам, вооруженные силы Канады должны проанализировать обломки этого объекта.

I spoke with President Biden это после. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the объект. Thank you to NORAD для хранения помещений через Северную Америку. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 Feb. 2023

"Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — ред.) за наблюдение", — написал чиновник.

В свою очередь в Пентагоне указали, что сначала аэростат зафиксировали 10 февраля над Аляской.

"Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 тысяч метров) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. По соображениям осторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали", — заявил координатор Совета нацбезопасности. Белый дом из стратегических коммуникаций Джон Кирби.

Отметим, что объект был сбит истребителями Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США.

Напомним, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.

В Соединенных Штатах ее считали шпионским, тогда как Китай назвал ее метеорологическим зондом.