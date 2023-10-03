На Запоріжжі Сили спецоперацій вражаюче знищили БМП та вантажівки ворога: відео

Палають знищені БМП окупантів. Фото: скриншот

Сили спецоперацій професійно знищили російські БМП та вантажівки на Запорізькому напрямку. Спершу воїни провели повітряну розвідку, а тоді завдали влучного удару.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"На Запорізькому напрямку Сили спецоперацій виграли в хованки у ворога", — написав Федоров.

Як відомо, окупанти намагалися сховатися в лісосмузі, проте за допомогою БпЛА бійці виявили місце розташування ворога і передали інформацію артилеристам, а артилерія своєю чергою, влучно "знайшла" росіян та завдала потужного удару.

В результаті, росіяни втратили п'ять БМП, дві вантажівки та польовий склад.

Нагадаємо, що Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.

Окрім того, Сирський поділився відео, де артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.