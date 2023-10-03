Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow На Запоріжжі Сили спецоперацій вражаюче знищили БМП та вантажівки ворога: відео arrow

На Запоріжжі Сили спецоперацій вражаюче знищили БМП та вантажівки ворога: відео

3 жовтня 2023 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Запоріжжі Сили спецоперацій вражаюче знищили БМП та вантажівки ворога: відео
Палають знищені БМП окупантів. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили спецоперацій професійно знищили російські БМП та вантажівки на Запорізькому напрямку. Спершу воїни провели повітряну розвідку, а тоді завдали влучного удару. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

Читайте також:

Знищення російської техніки: захоплююче відео

"На Запорізькому напрямку Сили спецоперацій виграли в хованки у ворога", — написав Федоров.

Як відомо, окупанти намагалися сховатися в лісосмузі, проте за допомогою БпЛА бійці виявили місце розташування ворога і передали інформацію артилеристам, а артилерія своєю чергою, влучно "знайшла" росіян та завдала потужного удару.

В результаті, росіяни втратили п'ять БМП, дві вантажівки та польовий склад.

Нагадаємо, що Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.

Окрім того, Сирський поділився відео, де артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз