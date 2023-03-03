В Сумской области рекордно возросло количество обстрелов: ОВА связывает это с событиями в Брянской области
В Сумской области рекордно возросло количество вражеских обстрелов. В Сумской областной военной администрации связывают активизацию обстрелов с недавними событиями в российской Брянской области.
Об этом сказал и. начальника Сумской ОВ Тарас Савченко во время брифинга.
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Почему стало больше обстрелов
"Вчера в течение дня мы имели рекордное количество обстрелов за последнее время: зафиксировали 27 обстрелов приграничных территорий Сумщины, это в общей сложности более 170 приходов — стреляли россияне из-за границы, из россии, из танков, артиллерии, РСЗО и минометов", — рассказал Савченко.
Чиновник отметил, что для роста количества обстрелов есть несколько причин.
"Мы видим несколько причин по росту этих обстрелов. В общем, они уже усилились около месяца назад — когда началась активизация врага на востоке, цель — удерживать здесь определенные группировки сил обороны на границе с Сумщиной. Также связываем вчерашние обстрелы со вчерашними событиями в Брянской области", — заявил он.
В то же время Савченко заверил, что ситуация в регионе контролируется и боевой дух военных и гражданских высок. По его словам, ударных групп врага по ту сторону границы не обнаружено.
Напомним, вчера, 2 марта, утром россияне сообщили о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию Брянской области.
Владимир путин, опасаясь "украинскую ДРГ", отменил сегодняшнюю рабочую поездку в Пятигорск.
Ранее на вбросы кремля в отношении "украинской ДРГ" в Брянской области отреагировали в Офисе Президента и разведке. В частности, там считают такие действия россии — спланированной операцией против Украины.
Российский правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщил, что спецслужбы россии готовили провокацию в Брянской области, но через "коридор", подготовленный для подставных диверсантов, внезапно зашла настоящая ДРГ.