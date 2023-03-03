На Сумщині рекордно зросла кількість обстрілів: ОВА пов'язує це з подіями у Брянській області
У Сумській області рекордно зросла кількість ворожих обстрілів. У Сумській обласній військовій адміністрації пов'язують активізацію обстрілів з нещодавніми подіями у російській Брянській області.
Про це сказав в.о. начальника Сумської ОВА Тарас Савченко під час брифінгу.
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Чому побільшало обстрілів
"Учора протягом дня ми мали рекордну кількість обстрілів за останній час: зафіксували 27 обстрілів прикордонних територій Сумщини, це загалом понад 170 приходів — стріляли росіяни з-за кордону, з рф, із танків, артилерії, РСЗВ та мінометів", — розповів Савченко.
Посадовець зауважив, що для зростання кількості обстрілів є декілька причин.
"Ми бачимо кілька причин щодо зростання цих обстрілів. Загалом, вони вже посилились десь місяць тому — коли почалась активізація ворога на сході, мета — утримувати тут певні угруповання сил оборони на кордоні із Сумщиною. Також пов'язуємо вчорашні обстріли із учорашніми подіями в Брянській області", — заявив він.
Водночас Савченко запевнив, що ситуація в регіоні наразі контрольована і бойовий дух військових та цивільних високий. За його словами, ударних груп ворога по той бік кордону не виявлено.
Нагадаємо, вчора, 2 березня, вранці росіяни повідомили про нібито проникнення "української ДРГ" на територію Брянської області.
Володимир путін, побоюючись "українську ДРГ" скасував сьогоднішню робочу поїздку до П'ятигорська.
Раніше на вкиди кремля щодо "української ДРГ" у Брянській області відреагували в Офісі президента та розвідці. Зокрема, там вважають такі дії рф — спланованою операцією проти України.
Російський правозахисний проєкт Gulagu.net із посиланням на джерело в російських спецслужбах повідомив, що спецслужби рф готували провокацію в Брянській області, але через "коридор", підготовлений для підставних диверсантів, раптово зайшла справжня ДРГ.