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На сколько времени хватит водного резерва для безопасной работы ЗАЭС

14 июня 2023 20:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На сколько времени хватит водного резерва для безопасной работы ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за подрыва на Каховской ГЭС водного резерва для безопасной работы Запорожской АЭС хватит всего на несколько месяцев. Единственный путь безопасности станции — возвращение ее под полный контроль "Энергоатома".

Об этом сообщил и.о. Главы Госатомрегулирования — Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время брифинга в Media Center Ukraine.

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На сколько времени хватит водного резерва для безопасной работы

"Пруд-охладитель Запорожской АЭС, в котором находится вода, является обособленным гидротехническим сооружением, которое также содержит воду. В нынешнем состоянии, с точки зрения влияния на безопасность, мы можем эксплуатировать электростанцию в течение нескольких месяцев", — пояснил Кориков.

Он также подчеркнул, что единственный путь безопасности ЗАЭС — это возвращение ее под полный контроль НАЭК "Энергоатом" и деоккупация и демилитаризация ЗАЭС.

Напомним, 14 января на Запорожскую АЭС с визитом должен был прибыть глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, однако он заявил, что из-за "проблем безопасности" визит откладывается.

Также в результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС существует угроза создания опасной ситуации на Запорожской АЭС. Однако в МАГЕТЕ заверили, что следят за ходом событий.

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