На скільки часу вистачить водного резерву для безпечної роботи ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: google.com

Через підрив на Каховській ГЕС водного резерву для безпечної роботи Запорізької АЕС вистачить всього на кілька місяців. Єдиний шлях безпеки станції — повернення її під повний контроль "Енергоатома".

Про це повідомив в.о. Голови Держатомрегулювання — Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу в Media Center Ukraine.

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"Ставок-охолоджувач Запорізької АЕС, в якому знаходиться вода, є відокремленою гідротехнічною спорудою, яка також містить воду. У теперішньому стані, з точки зору впливу на безпеку, ми можемо експлуатувати електростанцію протягом кількох місяців", — пояснив Коріков.

Він також наголосив, єдиний шлях безпеки ЗАЕС — це повернення її під повний контроль НАЕК "Енергоатом" і деокупація та демілітаризація ЗАЕС.

Нагадаємо, 14 січня на Запорізьку АЕС з візитом мав прибути голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, проте він заявив, що через "проблеми безпеки" візит відкладається.

Також внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС існує загроза створення небезпечної ситуації на Запорізькій АЕС. Однак у МАГЕТЕ запевнили, що стежать за перебігом подій.