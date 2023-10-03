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На севере украинские войска усиливают ПВО, — Наев

3 октября 2023 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На севере украинские войска усиливают ПВО, — Наев
Командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На севере Украины увеличивается количество мобильных огневых групп. Все для того, чтобы защитить население и энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

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Наев пояснил, что на севере Украины увеличивают количество мобильных огневых групп с тем, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны.

"Это необходимо для того, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной", — рассказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в случае грядущих вероятных обстрелов россиян по энергетическим объектам Украины, подстанции Укрэнерго защищены инженерными укреплениями и активной ПВО. На сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

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