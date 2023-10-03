На півночі українські війська посилюють ППО, — Наєв

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв. Фото: скриншот

На півночі України збільшують кількість мобільних вогневих груп. Все для того, аби захистити населення та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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Наєв пояснив, що на півночі України збільшують кількість мобільних вогневих груп для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.

"Це необхідно для того, щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", — розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що у випадку майбутніх ймовірних обстрілів росіян по енергетичних об'єктах України, підстанції Укренерго захищені інженерними укріпленнями та активної ППО. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.