На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости"
На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости", в частности, из-за улучшения погодных условий.
Такое решение было принято во Львовской областной военной администрации по итогам очередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
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По словам первого заместителя председателя Львовской ОВ Андрея Годика, в результате улучшения погодных условий на территории области пункты несокрушимости необходимо перевести в так называемый "спящий" режим. При необходимости они будут функционировать в пределах территорий, где потребуется.
Напомним, что в конце ноября прошлого года во Львовской области развернули 45 "пунктов несгибаемости".
В частности, во Львове таких было более 20 в разных районах города. В настоящее время решение о закрытии "пунктов несокрушимости" местные органы власти принимают в разных регионах Украины.
К примеру, накануне стало известно о унижении функционирования таких пунктов в Броварах Киевской области. Их закрыли из-за постоянной работы систем энергообеспечения, потепления и отсутствия посетителей. Объекты переводят в режим готовности к развертыванию. Также "пункты несокрушимости" в Чернигове и Черновцах перевели в "режим готовности".
Кроме того, мы раньше писали, что в Одессе появилась первая в Украине баня несокрушимости. Одесские моржи привезли к побережью мобильный пункт обогрева для тех, кто закаляется, однако двери бани открыты для всех одесситов.