На Львівщині згортають "пункти незламності"
На Львівщині згортають "пункти незламності", зокрема, через покращення погодних умов.
Таке рішення ухвалили у Львівській обласній військовій адміністрації за підсумками чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).
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За словами першого заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика, унаслідок покращення погодних умов на території області пункти незламності необхідно перевести у так званий "сплячий" режим. За необхідності вони будуть функціонувати у межах територій, де буде така потреба.
Нагадаємо, що наприкінці листопада минулого року на Львівщині розгорнули 45 "пунктів незламності".
Зокрема, у Львові таких було понад 20 в різних районах міста. Нині рішення про закриття "пунктів незламності" місцеві органи влади приймають у різних регіонах України.
До прикладу, напередодні стало відомо про прининення функціонування таких пунктів у Броварах на Київщині. Їх закрили через сталу роботу систем енергозабезпечення, потепління та відсутність відвідувачів. Об’єкти переводять в режим готовності до розгортання. Також "пункти незламності" у Чернігові і Чернівцях перевели у "режим готовності".
Окрім того, ми раніше писали, що в Одесі з’явилася перша в Україні лазня незламності. Одеські моржі привезли до узбережжя мобільний пункт обігріву для тих, хто загартовується, проте двері лазні відчинені для всіх одеситів.