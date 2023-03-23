Таке рішення ухвалили у Львівській обласній військовій адміністрації

На Львівщині згортають "пункти незламності", зокрема, через покращення погодних умов.

Таке рішення ухвалили у Львівській обласній військовій адміністрації за підсумками чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

За словами першого заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика, унаслідок покращення погодних умов на території області пункти незламності необхідно перевести у так званий "сплячий" режим. За необхідності вони будуть функціонувати у межах територій, де буде така потреба.

Нагадаємо, що наприкінці листопада минулого року на Львівщині розгорнули 45 "пунктів незламності".

Зокрема, у Львові таких було понад 20 в різних районах міста. Нині рішення про закриття "пунктів незламності" місцеві органи влади приймають у різних регіонах України.

До прикладу, напередодні стало відомо про прининення функціонування таких пунктів у Броварах на Київщині. Їх закрили через сталу роботу систем енергозабезпечення, потепління та відсутність відвідувачів. Об’єкти переводять в режим готовності до розгортання. Також "пункти незламності" у Чернігові і Чернівцях перевели у "режим готовності".

Окрім того, ми раніше писали, що в Одесі з’явилася перша в Україні лазня незламності. Одеські моржі привезли до узбережжя мобільний пункт обігріву для тих, хто загартовується, проте двері лазні відчинені для всіх одеситів.