На Купянском направлении дрон-камикадзе уничтожил раритетную вражескую пушку

Российский комплекс, который уничтожил дрон-камикадзе. Фото: скриншот из видео

На Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на вражеских позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в своем телеграмм-канале.

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Что известно о технике

Отмечается, что такое оружие оккупантов военные нашли во время аэроразведки. Это именно комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, которую разработали еще в середине 1940-х годов.

"Последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада Советского Союза большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устарелости", — говорится в сообщении.

Уничтожение раритета

На такой "экспонат" вылетел посмотреть дрон-камикадзе, который, долго не думая, сделал свою работу на отлично.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о продвижении ВСУ возле Копанов в Запорожском направлении. По его словам, украинские защитники танками отбросили россиян с передовых позиций.