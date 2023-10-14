На Куп'янському напрямку дрон-камікадзе знищив раритетну ворожу гармату

Російський комплекс, який знищив дрон-камікадзе. Фото: скриншот з відео

На Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений.

Про це повідомляє пресслужба бригади у своєму телеграм-каналі.

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Зазначається, що таку зброю окупантів військові знайшли під час аеророзвідки. Це саме комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм, яку було розроблено ще в середині 1940-х років.

"Востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, а після розпаду Радянського Союзу більшість пострадянських країн включно з Україною зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість", — йдеться у повідомленні.

Знищення раритету

На такий "експонат" вилетів подивитися дрон-камікадзе, який, довго не думаючи, виконав свою роботу на відмінно.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про просування ЗСУ біля Копанів на Запорізькому напрямку. За його словами, українські захисники танками відкинули росіян із передових позицій.