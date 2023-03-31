В Кировоградской области СБУ задержала предателя, который собирал информацию для рф

Служба безопасности задержала агента ФСБ

В Кировоградской области контрразведка Службы безопасности Украины во время спецоперации разоблачила агента ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.



Детали спецоперации



Как выяснилось, после 24 февраля прошлого года местный житель начал работать на рф, его дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины. По указаниям врага он собирал данные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Прежде всего, он пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы. В то же время, он искал аэродром, где испытывают беспилотники.

Предатель ездил по местности, фотографировал и снимал объекты. Особое внимание обращал на движение железнодорожного транспорта.

Все сведения он передавал ФСБ через мессенджер Телеграмм. Эта информация оккупантам требовалась для подготовки и осуществления ракетных ударов по региону.



Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, Служба безопасности нейтрализовала транснациональную группировку мошенников. Злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза.