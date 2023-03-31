В Кировоградской области СБУ задержала предателя, который собирал информацию для рф
В Кировоградской области контрразведка Службы безопасности Украины во время спецоперации разоблачила агента ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
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Детали спецоперации
Как выяснилось, после 24 февраля прошлого года местный житель начал работать на рф, его дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины. По указаниям врага он собирал данные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Прежде всего, он пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы. В то же время, он искал аэродром, где испытывают беспилотники.
Предатель ездил по местности, фотографировал и снимал объекты. Особое внимание обращал на движение железнодорожного транспорта.
Все сведения он передавал ФСБ через мессенджер Телеграмм. Эта информация оккупантам требовалась для подготовки и осуществления ракетных ударов по региону.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, Служба безопасности нейтрализовала транснациональную группировку мошенников. Злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза.