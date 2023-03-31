На Кіровоградщині СБУ затримала зрадника, який добував для рф інформацію

Служба безпеки затримала агента ФСБ

На Кіровоградщині контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації викрила агента ФСБ. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Деталі спецоперації

Як з'ясувалося, після 24 лютого минулого року місцевий житель почав працювати на рф, його дистанційно залучили до співпраці проти України. За вказівками ворога він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути переправляння зброї та боєприпасів українських військ у прифронтові райони. Водночас він шукав аеродром, де випробовують безпілотники.

Зрадник їздив місцевістю, фотографував та фільмував об’єкти. Особливу увагу звертав на рух залізничного транспорту.

Усі відомості він передавав ФСБ через месенджер Телеграм. Ця інформація окупантам була потрібна для підготовки та здійснення ракетних ударів по регіону.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаю, Служба безпеки нейтралізувала транснаціональне угруповання шахраїв. Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу.