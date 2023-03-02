В Херсонской области россияне атаковали дронами людей, стоящих в очереди за гуманитаркой: фото

В Херсонской области россияне атаковали дронами людей, стоявших в очереди за гуманитаркой
В четверг, 2 марта, российские военные дронами атаковали очередь за гуманитаркой в Херсонской области. В результате атаки пострадали девять человек.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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"В Бериславском районе, по предварительным данным, армия рф нанесла удар дронами по гражданским, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в настоящее время известно о девяти травмированных в результате обстрела, среди них ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.
"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией рф", — добавили правоохранители.
Херсонская ОВА сообщила, что во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, пришедших получить овощи.
"Среди пострадавших — ученик 10 класса. Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им сейчас оказывают медицинскую помощь. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Херсонщину за сутки 1 марта оккупанты обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.