На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою: фото

На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою
У четвер, 2 березня, російські військові дронами атакували чергу за гуманітаркою у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждало дев'ятеро людей.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Подробиці
"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія рф завдала удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що наразі відомо про дев'ятьох травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.
"Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією рф", — додали правоохоронці.
Херсонська ОВА повідомила, що під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі.
"Серед постраждалих — учень 10 класу. Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені.