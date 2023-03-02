В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых замучили россияне

Правоохранители провели эксгумацию двух тел

В Херсонской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. Их замучили российские военные во время оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, погибшие — местные жители. Во время оккупации города Херсона военнослужащие россии с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученных мужчин и провели эксгумацию их тел.

"При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломаны ребра", — говорится в сообщении.

Тело мужчин направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Также отмечается, что продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что тела трех убитых оккупантами мирных жителей обнаружила сегодня, 2 марта, полиция Киевщины. Эксгумацию погибших провели в Бородянке.

Также недавно прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел двух жителей пгт Большая Александровка Херсонской области. Они погибли от рук оккупантов.