В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых замучили россияне
В Херсонской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. Их замучили российские военные во время оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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По данным следствия, погибшие — местные жители. Во время оккупации города Херсона военнослужащие россии с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученных мужчин и провели эксгумацию их тел.
"При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломаны ребра", — говорится в сообщении.
Тело мужчин направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Также отмечается, что продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее сообщалось, что тела трех убитых оккупантами мирных жителей обнаружила сегодня, 2 марта, полиция Киевщины. Эксгумацию погибших провели в Бородянке.
Также недавно прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел двух жителей пгт Большая Александровка Херсонской области. Они погибли от рук оккупантов.