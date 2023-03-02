На Херсонщині ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували росіяни
У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. Їх закатували російські військові під час окупації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Подробиці
За даними слідства, загиблі — місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці рф з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл.
"При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра", — йдеться у повідомленні.
Наразі тіла чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Також зазначається, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні, 2 березня, поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці.
Також нещодавно прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців смт Велика Олександрівка Херсонської області. Вони загинули від рук окупантів.