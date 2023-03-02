На Херсонщині ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували росіяни

Правоохоронці провели ексгумацію двох тіл

У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. Їх закатували російські військові під час окупації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Подробиці

За даними слідства, загиблі — місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці рф з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл.

"При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра", — йдеться у повідомленні.

Наразі тіла чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Також зазначається, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні, 2 березня, поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці.

Також нещодавно прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців смт Велика Олександрівка Херсонської області. Вони загинули від рук окупантів.