Ботулизм из-за дохлой рыбы: ситуация на Днепропетровщине

Массовый мор рыбы. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В начале июня в Днепропетровской области уже зарегистрировано 2 случая заболевания ботулизмом, один из которых летальный. По данным специалистов, человек погиб из-за употребления рыбы домашнего приготовления. Биологи говорят, что из-за трагедии на Каховской ГЭС есть рыбу опасно и предостерегают людей не покупать ее на стихийных рынках.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины Павел Гольдин.

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"На Днепропетровщине массовый мор рыбы. Город Никополь уже не является прибрежным городом, там погибло очень много рыбы. Там потеряно селение для рыбы. Конечно, может случиться, что люди подбирают мертвую рыбу. Этого нельзя делать", — сказал биолог.

В Госпродпотребслужбе Днепропетровской области людей призывают воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы. Это может стоить жизни и добавляет, что некоторые граждане уже наживаются на горе.

"Несознательные жители уже начали собирать и реализовывать мертвую рыбу… Ни в коем случае нельзя покупать рыбу в местах стихийной торговли и у частных лиц. В начале июня в Днепропетровской области уже зарегистрировано 2 случая заболевания ботулизмом — в городе Днепре и с. Партизанском Днепровского района. Пострадавшие — мужчины 68 и 60 лет. В одном случае заболевание, к сожалению, закончилось летально. В анамнезе заболевания есть факт употребления пострадавшими засоленной и засушенной рыбы домашнего приготовления", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС в Днепропетровской области начался массовый мор рыбы. Сотни тонн рыб остались на водоемах. Специалисты предупреждают, что подобная ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.

Как узнало Новини.LIVE у медиков, заболеть ботулизмом можно не только употребляя рыбу, но и овощи и фрукты. В нынешних реалиях, к сожалению, повышен риск вспышки различных инфекционных болезней. Некоторые из них могут иметь неврологические проявления, в частности и ботулизм.