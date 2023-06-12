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На Дніпропетровщині зафіксували випадки ботулізму: чи продають дохлу рибу на стихійних ринках

12 червня 2023 16:29
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ботулізм через дохлу рибу: ситуація на Дніпропетровщині
Масовий мор риби. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На початку червня у Дніпропетровській області вже зареєстровано 2 випадки захворювання на ботулізм, один із яких летальний. За даними фахівців, людина загинула через вживання риби домашнього приготування. Біологи кажуть, що через трагедію на Каховській ГЕС їсти рибу небезпечно і застерігають людей не купувати її на стихійних ринках. 

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE  розповів доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін. 

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"На Дніпропетровщині масовий мор риби. Місто Нікополь вже не є прибережним містом, там загинуло дуже багато риби. Там втрачені оселища для риби. Звичайно, може статися, що люди підбирають мертву рибу. Цього не можна робити", — сказав біолог. 

В Держпродспоживслужбі Дніпропетровської області людей закликають утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби. Це може коштувати життя і додають, що деякі громадяни вже наживаються на горі. 

"Несвідомі мешканці вже почали збирати та реалізовувати мертву рибу…  У жодному разі не можна купувати рибу у місцях стихійної торгівлі та у приватних осіб. На початку червня у Дніпропетровській області вже зареєстровано 2 випадки захворювання на ботулізм — у місті Дніпрі та с. Партизанському Дніпровського району. Постраждалі — чоловіки 68 та 60 років. В одному випадку захворювання, на жаль, закінчилося летально. В анамнезі захворювання є факт вживання постраждалими засоленої та засушеної риби домашнього приготування", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС у Дніпропетровській області почався масовий мор риби. Сотні тонн риб залишилися на водоймах. Фахівці попереджають, що така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

Як дізналося Новини.LIVE у медиків, захворіти на ботулізм можна не тільки вживаючи рибу, а й овочі та фрукти. В теперішніх реаліях, на жаль, є підвищений ризик спалаху різних інфекційних хвороб. Деякі з них можуть мати неврологічні прояви, зокрема і ботулізм.

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