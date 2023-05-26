Швеция надеется стать членом НАТО к июлю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне флагов двух стран, отказавшихся в 2022 году от нейтрального статуса. Фото: DW

Швеция по-прежнему надеется стать членом НАТО к саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле. Российское вторжение в Украину заставляет Швецию форсировать вопрос собственной безопасности.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром, передает "Голос Америки".

Читайте также:

"Не будет никакого плана Б или чего-то подобного. Наш единственный план — это полноправное членство в НАТО, и это то, над чем я и правительство будем работать на всем пути до Вильнюса", — сказал Бильстром журналистам.

Швеция и Финляндия отказались от нейтрального статуса

Российское вторжение в Украину побудило Швецию и Финляндию отказаться от давней политики неприсоединения к военным блокам и для усиления своей обороны искать членства в НАТО. Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года, но членство Швеции было задержано возражениями Турции и Венгрии, хотя Финляндия и Швеция подавали заявки на членство в НАТО одновременно.

Почему Швецию не приняли в НАТО одновременно с Финляндией

"Турции пора начать процесс ратификации и выполнить свою часть сделки", — считает Бильстром.

Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение в Мадриде в июне 2022 года, направленное на решение проблем турецкой безопасности. Но Анкара продолжает тянуть с ратификацией заявки Швеции, заявляя, что Стокгольм дает политическое убежище боевикам, которых Турция считает террористами.

Венгрия также затягивает голосование по заявке Швеции, ссылаясь на недовольство шведской критикой деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении демократии и верховенства права.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года. Они надеялись на быстрый процесс присоединения, но были приостановлены Турцией и откровенно пророссийской Венгрией. Для приема в состав НАТО новых членов требуется одобрение со стороны всех 30 стран, которые входят в альянс.