Швеція сподівається стати членом НАТО до липня

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на фоні прапорів двох країн, які в 2022 році відмовились від нейтрального статусу. Фото: DW

Швеція, як і раніше, сподівається стати членом НАТО до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі в липні. Російське вторгнення в Україну змушує Швецію форсувати питання щодо власної безпеки.

Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром, повідомляє "Голос Америки".

Читайте також:

"Не буде жодного плану Б або чогось подібного. Наш єдиний план — це повноправне членство в НАТО, і це те, над чим я і уряд працюватимемо на всьому шляху до Вільнюса", — сказав журналістам Більстром.

Швеція і Фінляндія відмовились від нейтрального статусу

Російське вторгнення в Україну спонукало Швецію та Фінляндію відмовитися від давньої політики неприєднання до військових блоків та для посилення своєї оборони шукати членства в НАТО. Фінляндія вступила до НАТО у квітні цього року, але членство Швеції було затримано запереченнями Туреччини та Угорщини, хоча Фінляндія та Швеція подавали заявки на членство в НАТО одночасно.

Чому Швецію не прийняли до НАТО одночасно з Фінляндією

"Туреччини час розпочати процес ратифікації і виконати свою частину операції", — вважає Більстром.

Швеція, Фінляндія та Туреччина уклали тристоронню угоду в Мадриді в червні 2022 року, спрямовану на вирішення проблем турецької безпеки. Але Анкара продовжує тягнути із ратифікацією заявки Швеції, заявляючи, що Стокгольм дає політичний притулок бойовикам, яких Туреччина вважає терористами.

Угорщина також затягує голосування за заявкою Швеції, посилаючись на невдоволення шведською критикою діяльності прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо демократії та верховенства права.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще у травні 2022 року. Вони сподівалися на швидкий процес приєднання, але були припинені Туреччиною та відверто проросійською Угорщиною. Для прийняття до складу НАТО нових членів потрібне схвалення всіх 30 країн, що входять до альянсу.