Минус пушка, БМП и не только — в сети показали впечатляющую работу "Рыцарей" 28 ОМБр
Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по живой силе и военной технике врагов, в частности, пушке Д-30. Эффективно отработали воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Видео поразительной работы обнародовали в Страткоме ВСУ.
Уничтожение вражеской техники и пехоты
Сообщается, что воины 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода во время успешного удара не только поразили группу вражеской пехоты, но и военную технику.
Среди поражённой техники:
- пушка Д-30;
- БМП;
- позиции пилотов БпЛА;
- АГС с боекомплектом;
- танк.
Напомним, по словам представителей Генштаба, на Мелитопольском направлении в ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.
Недавно Силы обороны Украины успешно "приземлили" российский штурмовик Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Ранее в Страткоме показали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, уничтожающих военную технику РФ.
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