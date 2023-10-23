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Минус пушка, БМП и не только — в сети показали впечатляющую работу "Рыцарей" 28 ОМБр

23 октября 2023 18:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Минус пушка, БМП и не только — в сети показали впечатляющую работу "Рыцарей" 28 ОМБр
Момент уничтожения вражеской техники. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по живой силе и военной технике врагов, в частности, пушке Д-30. Эффективно отработали воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Видео поразительной работы обнародовали в Страткоме ВСУ.

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Сообщается, что воины 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода во время успешного удара не только поразили группу вражеской пехоты, но и военную технику.

Среди поражённой техники:

  • пушка Д-30;
  • БМП;
  • позиции пилотов БпЛА;
  • АГС с боекомплектом;
  • танк.

Напомним, по словам представителей Генштаба, на Мелитопольском направлении в ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

Недавно Силы обороны Украины успешно "приземлили" российский штурмовик Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее в Страткоме показали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, уничтожающих военную технику РФ.

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