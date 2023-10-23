Минус пушка, БМП и не только — в сети показали впечатляющую работу "Рыцарей" 28 ОМБр

Момент уничтожения вражеской техники. Фото: скриншот

Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по живой силе и военной технике врагов, в частности, пушке Д-30. Эффективно отработали воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Видео поразительной работы обнародовали в Страткоме ВСУ.

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Уничтожение вражеской техники и пехоты

Сообщается, что воины 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода во время успешного удара не только поразили группу вражеской пехоты, но и военную технику.

Среди поражённой техники:

пушка Д-30;

БМП;

позиции пилотов БпЛА;

АГС с боекомплектом;

танк.

Напомним, по словам представителей Генштаба, на Мелитопольском направлении в ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

Недавно Силы обороны Украины успешно "приземлили" российский штурмовик Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее в Страткоме показали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, уничтожающих военную технику РФ.