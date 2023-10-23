Мінус гармата, БМП і не тільки — у мережі показали вражаючу роботу "Лицарів" 28-ї ОМБр

Момент знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по живій силі та військові техніці ворогів, зокрема, гарматі Д-30. Ефективно відпрацювали воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Відео вражаючої роботи оприлюднили у СтратКомі ЗСУ.

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Повідомляється, що воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу під час успішного удару не лише уразили групу ворожої піхоти, але й військову техніку.

Серед ураженої техніки:

гармата Д-30;

БМП;

позиції пілотів БпЛА;

АГС з боєкомплектом;

танк.

Нагадаємо, за словами представників Генштабу, на Мелітопольському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Додамо, нещодавно Сили оборони України успішно "приземлили" російський штурмовик Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше у Страткомі показали підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які знищують військову техніку РФ.