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Мінус гармата, БМП і не тільки — у мережі показали вражаючу роботу "Лицарів" 28-ї ОМБр

23 жовтня 2023 18:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мінус гармата, БМП і не тільки — у мережі показали вражаючу роботу "Лицарів" 28-ї ОМБр
Момент знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по живій силі та військові техніці ворогів, зокрема, гарматі Д-30. Ефективно відпрацювали воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Відео вражаючої роботи оприлюднили у СтратКомі ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки і піхоти

Повідомляється, що воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу під час успішного удару не лише уразили групу ворожої піхоти, але й  військову техніку.

Серед ураженої техніки:

  • гармата Д-30;
  • БМП;
  • позиції пілотів БпЛА;
  • АГС з боєкомплектом;
  • танк. 

 

Нагадаємо, за словами представників Генштабу, на Мелітопольському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Додамо, нещодавно Сили оборони України успішно "приземлили" російський штурмовик Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Раніше у Страткомі показали підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які знищують військову техніку РФ.

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