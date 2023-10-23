Мінус гармата, БМП і не тільки — у мережі показали вражаючу роботу "Лицарів" 28-ї ОМБр
Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по живій силі та військові техніці ворогів, зокрема, гарматі Д-30. Ефективно відпрацювали воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
Відео вражаючої роботи оприлюднили у СтратКомі ЗСУ.
Знищення ворожої техніки і піхоти
Повідомляється, що воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу під час успішного удару не лише уразили групу ворожої піхоти, але й військову техніку.
Серед ураженої техніки:
- гармата Д-30;
- БМП;
- позиції пілотів БпЛА;
- АГС з боєкомплектом;
- танк.
Нагадаємо, за словами представників Генштабу, на Мелітопольському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Додамо, нещодавно Сили оборони України успішно "приземлили" російський штурмовик Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Раніше у Страткомі показали підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які знищують військову техніку РФ.
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