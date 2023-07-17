Мінцифри оцінило нарощування виробництва безпілотників "Ланцет" у Росії

Дрони "Ланцет". Фото: росЗМІ

У світлі нещодавньої інформації про створення Росією нового бойового дрона "Ланцет", міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що країна готова впоратися з цією загрозою. Щобільше, Україна завжди знайде, чим відповісти.

Про це Федоров повідомив у соцмережах.

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Що сказав Федоров про виробництво дронів "Ланцет"

За словами міністра, ще вчора новина про виробництво російських дронів "Ланцет" викликала резонанс, а сьогодні вже морські безпілотники підірвали Кримський міст.

Глава відомства наголосив, що, попри всі зусилля російського військового сектору, зокрема і розробку нових чи модернізацію старих моделей БпЛА, Україна завжди зможе протистояти цьому. Однак для цього важливо не зупинятися, а активно працювати над створенням власних безпілотних бойових систем.

Що відомо про безпілотник "Ланцет"

ZALA Lancet (БпЛА "Ланцет") — російський боєприпас, що баражує, розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху повітря становить до 300 км/год, радіус польоту — до 40 км. Максимальна маса — 12 кг. Цей БпЛА може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Нагадаємо, що в Росії заявили, що з початку війни виробництво безпілотників "Ланцет" збільшилось у 50 разів. Росіяни виробляють його у занедбаних торгових центрах.

Пропагандистські видання пишуть, що одне з головних завдань розробників — налагодити безперебійне постачання безпілотників до російської армії.