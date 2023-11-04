Минобороны отсудило 400 млн грн у иностранного поставщика за некачественное снаряжение

Некачественное военное снаряжение. Фото: Бюро экономической безопасности

Минобороны Украины выиграло почти 400 миллионов гривен у иностранного поставщика. Были обнаружены поставки некачественных бронежилетов и шлемов для украинских военных.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Минобороны выиграло почти 400 миллионов гривен у иностранного поставщика

В начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у иностранного поставщика бронежилеты и шлемы. Международный арбитражный суд вынес решение, что иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны Украины около 10 млн евро за некачественное снаряжение для ВСУ. Эта сумма включает в себя штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор.

"В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания — министерство не принимало их", — сообщили в Минобороны.

Министерство призвало вернуть деньги за товар, который был без подтверждения о баллистических испытаниях. Поставщик не согласился выполнить такие условия.

По информации Минобороны, Юридическая служба подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов за год.

"По решению арбитража, годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег", — добавили в министерстве.

Напомним, Министерство обороны Украины вместе с Генштабом и Госспецсвязи ускорило передачу дронов для ВСУ. С момента получения техники от поставщиков до передачи военным прошло всего три дня.