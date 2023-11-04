Міноборони відсудило 400 млн грн в іноземного постачальника за надане неякісне спорядження

Неякісне військове спорядження. Фото: Бюро економічної безпеки

Міноборони України виграло майже 400 мільйонів гривень в іноземного постачальника. Було виявлено постачання неякісних бронежилетів та шоломів для українських військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Міноборони виграло майже 400 мільйонів гривень в іноземного постачальника

На початку повномасштабного вторгнення Міноборони придбало в іноземного постачальника бронежилети та шоломи. Міжнародний арбітражний суд виніс рішення, що іноземний постачальник мусить повернути Міністерству оборони України близько 10 млн євро за неякісне спорядження для ЗСУ. Ця сума включає штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування — міністерство не приймало їх", — повідомили в Міноборони.

Міністерство закликало повернути гроші за товар, який був без підтвердження про балістичні випробування. Постачальник не погодився виконати такі умови.

За інформацією Міноборони, Юридична служба подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

"За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей", — додали у міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони України разом з Генштабом і Держспецзв’язку пришвидшило передачу дронів для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі військовим минуло всього три дні.