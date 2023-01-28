Міноборони України уклало 16 контрактів з українськими виробниками дронів
Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів з українськими виробниками БпЛА.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
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Контракти з виробниками БпЛА
Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Враховуючи потреби та запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд гривень.
На спільній зустрічі представників Міноборони та Генштабу ЗСУ було зазначено, що оборонне відомство поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БпЛА. Зокрема, останнім часом укладено 16 державних контрактів із вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша в Європі процедура допуску БпЛА до експлуатації в армії”.
"В результаті, після введення нової процедури допуску, який раніше тривав півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, у період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БпЛА різних типів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників у рамках проєкту "Армія дронів". Створення ударних рот безпілотників затвердив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний.