Минобороны предоставило ВСУ новые баллистические шлемы: фото

Боец Вооруженных сил Украины. Фото: ballistika.com.ua

Пять моделей боевых баллистических шлемов были переданы для использования в Вооруженных силах Украины. Каждая модель прошла необходимые военные испытания в подразделениях ВСУ.

Об этом сообщили в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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Сообщается, что оснащение шлемов включает боковые рейлинги для крепления специальных наушников и фонарей, а также фронтальные крепления для устройств ночного видения, тепловизоров, камер и прочего. Шлемы относятся к 1-му классу защиты и способны выдержать пять выстрелов из пистолета Makarov калибром 9 мм и пять выстрелов из пистолета Luger калибром 9 мм.

Кроме того, конструкция шлема защищает от типичных имитаторов обломков массой 1,1 г со скоростью V50 не менее 670 м/с, выпущенных с расстояния 5 м.

Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Требования к шлемам

Минобороны определило технические требования к размерам шлемов, анатомическому покрытию головы, а также весу каждого размера шлема, который, согласно военному стандарту, не должен превышать 1,5 кг.

В процессе тестирования производители модифицировали подвесную систему, крепеж и подушечки шлемов, адаптируя их к размерам и формам, чтобы достичь максимального удобства. После получения положительных отзывов от военных подразделений шлемы были отправлены на баллистические и небаллистические испытания.

В результате было утверждено пять образцов шлемов. Сейчас ведутся военные испытания новых моделей шлемов, включая одну модель отечественного производства и две модели иностранных производителей, как добавили в Центральном управлении.

Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Напомним, что журналисты выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 года цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.