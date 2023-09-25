Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Минобороны предоставило ВСУ новые баллистические шлемы: фото arrow

Минобороны предоставило ВСУ новые баллистические шлемы: фото

25 сентября 2023 18:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобороны предоставило ВСУ новые баллистические шлемы: фото
Боец Вооруженных сил Украины. Фото: ballistika.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пять моделей боевых баллистических шлемов были переданы для использования в Вооруженных силах Украины. Каждая модель прошла необходимые военные испытания в подразделениях ВСУ.

Об этом сообщили в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Читайте также:

Новые шлемы для ВСУ

Сообщается, что оснащение шлемов включает боковые рейлинги для крепления специальных наушников и фонарей, а также фронтальные крепления для устройств ночного видения, тепловизоров, камер и прочего. Шлемы относятся к 1-му классу защиты и способны выдержать пять выстрелов из пистолета Makarov калибром 9 мм и пять выстрелов из пистолета Luger калибром 9 мм.

Кроме того, конструкция шлема защищает от типичных имитаторов обломков массой 1,1 г со скоростью V50 не менее 670 м/с, выпущенных с расстояния 5 м.

Баллистические шлемы
Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua
Баллистические шлемы
Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Требования к шлемам

Минобороны определило технические требования к размерам шлемов, анатомическому покрытию головы, а также весу каждого размера шлема, который, согласно военному стандарту, не должен превышать 1,5 кг.

В процессе тестирования производители модифицировали подвесную систему, крепеж и подушечки шлемов, адаптируя их к размерам и формам, чтобы достичь максимального удобства. После получения положительных отзывов от военных подразделений шлемы были отправлены на баллистические и небаллистические испытания. 

В результате было утверждено пять образцов шлемов. Сейчас ведутся военные испытания новых моделей шлемов, включая одну модель отечественного производства и две модели иностранных производителей, как добавили в Центральном управлении.

Баллистические шлемы
Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua
Баллистические шлемы
Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua
Баллистические шлемы
Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua
Баллистические шлемы
Баллистические шлемы. Фото: mil.gov.ua

Напомним, что журналисты выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 года цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз