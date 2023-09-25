Міноборони надало ЗСУ нові балістичні шоломи: фото

Боєць Збройних сил України. Фото: ballistika.com.ua

П'ять моделей бойових балістичних шоломів було передано для використання в Збройних силах України. Кожна модель пройшла необхідні військові випробування у підрозділах ЗСУ.

Про це повідомили у Центральному управлінні розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ.

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Повідомляється, що оснащення шоломів включає бічні рейлінги для кріплення спеціальних навушників та ліхтарів, а також фронтальні кріплення для пристроїв нічного бачення, тепловізорів, камер тощо. Шоломи належать до 1-го класу захисту і здатні витримати п'ять пострілів з пістолета Makarov калібром 9 мм та п'ять пострілів з пістолета Luger калібром 9 мм.

Крім того, конструкція шолома захищає від типових імітаторів уламків масою 1,1 г зі швидкістю V50 не менше 670 м/с, випущених з відстані 5 м.

Балістичні шоломи. Фото: mil.gov.ua

Балістичні шоломи. Фото: mil.gov.ua

Вимога до шоломів

Міноборони визначило технічні вимоги до розмірів шоломів, анатомічного покриття голови, а також ваги кожного розміру шолома, який відповідно до військового стандарту не повинен перевищувати 1,5 кг.

У процесі тестування виробники модифікували підвісну систему, кріплення та подушечки шоломів, адаптуючи їх до розмірів та форм, щоб досягти максимальної зручності. Після отримання позитивних відгуків від військових підрозділів шоломи були відправлені на балістичні та небалістичні випробування.

В результаті було затверджено п'ять зразків шоломів. Наразі ведуться військові випробування нових моделей шоломів, включаючи одну модель вітчизняного виробництва та дві моделі іноземних виробників, як додали у Центральному управлінні.

Балістичні шоломи. Фото: mil.gov.ua

Балістичні шоломи. Фото: mil.gov.ua

Балістичні шоломи. Фото: mil.gov.ua

Балістичні шоломи. Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що у різних контрактах на постачання кевларових шоломів Міноборони України за травень 2022 року ціни відрізняються в 3,5 раза. Громадянські структури також закуповували цю амуніцію у кілька разів дешевше.