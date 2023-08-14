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Минна безопасность станет обязательным дополнением курса в школах

14 августа 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минна безопасность станет обязательным дополнением курса в школах
Знак "Осторожно, мина". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В украинских школах минная безопасность станет обязательным дополнением к курсу "Здоровье, безопасность и благосостояние". В свете последних данных, касающихся числа загрязненных минами районов Украины, введение такой дисциплины становится крайне актуальным. 

Об этом сообщает Минобразования.

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Введение курса Минная безопасность

"Образование должно давать ребенку полезные знания и навыки. К сожалению, сейчас и еще долгое время в Украине чрезвычайно актуальны будут знания и умения по минной безопасности. Задача взрослых и всей системы образования — предоставить детям всю возможную информацию о том, как оставаться в безопасности. Часть учителей уже активно занимается минным просветительством, но наша цель — охватить каждую школу, каждый класс и каждого ребенка", — сказал министр образования Оксен Лисовой.

В сообщении Минобразования указывается, что около трети украинской территории представляет потенциальную угрозу из-за наличия взрывоопасных объектов. Согласно данным ООН, в период с февраля 2022 по июль 2023 года количество детских жертв из-за миноопасных предметов достигло ста.

В ответ на это, ЮНИСЕФ в партнерстве с украинским Минобразования приступил к созданию методических материалов по менной безопасности. Эти материалы помогут подготовить молодое поколение к безопасному поведению в потенциально опасных зонах.

Также сообщается, что для преподавателей запускается веб-программа, направленная на методику преподавания этой важной дисциплины. В ресурсах для учителей представлены готовые планы и наглядные материалы для разных возрастных категорий.

Для младших учащихся созданы интерактивные ресурсы, разработанные с учетом психологических особенностей детей. Эти ресурсы научат их основам безопасного пребывания в потенциально опасных районах.

Напомним, что большинство родителей против того, чтобы их дети учились дистанционно во время войны. По сравнению с опросом, проведенным в 2021 году, когда дистанционное обучение было введено в ответ на пандемию COVID-19, отношение к онлайн-обучению не изменилось.

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа. Он рассказал, кто будет принимать окончательные решения о формате обучения.

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