Мінна безпека стане обов'язковим доповненням курсу у школах

Знак "Обережно, міна". Фото: Reuters

В українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним.

Про це повідомляє Міносвіти.

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"Освіта має давати дитині корисні знання та навички. На жаль, зараз і ще довгий час в Україні надзвичайно актуальними будуть знання та вміння з мінної безпеки. Завдання дорослих та всієї системи освіти — надати дітям усю можливу інформацію про те, як залишатися в безпеці. Частина вчителів уже активно займається мінним просвітництвом, але наша мета — охопити кожну школу, кожен клас та кожну дитину", — сказав міністр освіти Оксен Лісовий.

У повідомленні Міносвіти зазначається, що близько третини української території становить потенційну загрозу через наявність вибухонебезпечних об'єктів. За даними ООН, у період з лютого 2022 по липень 2023 року кількість дитячих жертв через мінонебезпечні предмети досягла ста.

У відповідь на це, ЮНІСЕФ у партнерстві з українським Міносвіти розпочав створення методичних матеріалів щодо змінної безпеки. Ці матеріали допоможуть підготувати молоде покоління до безпечної поведінки у потенційно небезпечних зонах.

Також повідомляється, що для викладачів запускається вебпрограма, яка спрямована на методику викладання цієї важливої дисципліни. У ресурсах для вчителів представлені готові плани та наочні матеріали для різних вікових категорій.

Для молодших учнів створено інтерактивні ресурси, розроблені з урахуванням психологічних особливостей дітей. Ці ресурси навчать їх основам безпечного перебування у потенційно небезпечних районах.

Нагадаємо, що більшість батьків проти того, щоб їх діти навчалися дистанційно під час війни. Порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було введено у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Він розповів, хто прийматиме остаточні рішення про формат навчання.