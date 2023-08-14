Мінна безпека стане обов'язковим доповненням курсу у школах
В українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним.
Про це повідомляє Міносвіти.
Введення курсу Мінна безпека
"Освіта має давати дитині корисні знання та навички. На жаль, зараз і ще довгий час в Україні надзвичайно актуальними будуть знання та вміння з мінної безпеки. Завдання дорослих та всієї системи освіти — надати дітям усю можливу інформацію про те, як залишатися в безпеці. Частина вчителів уже активно займається мінним просвітництвом, але наша мета — охопити кожну школу, кожен клас та кожну дитину", — сказав міністр освіти Оксен Лісовий.
У повідомленні Міносвіти зазначається, що близько третини української території становить потенційну загрозу через наявність вибухонебезпечних об'єктів. За даними ООН, у період з лютого 2022 по липень 2023 року кількість дитячих жертв через мінонебезпечні предмети досягла ста.
У відповідь на це, ЮНІСЕФ у партнерстві з українським Міносвіти розпочав створення методичних матеріалів щодо змінної безпеки. Ці матеріали допоможуть підготувати молоде покоління до безпечної поведінки у потенційно небезпечних зонах.
Також повідомляється, що для викладачів запускається вебпрограма, яка спрямована на методику викладання цієї важливої дисципліни. У ресурсах для вчителів представлені готові плани та наочні матеріали для різних вікових категорій.
Для молодших учнів створено інтерактивні ресурси, розроблені з урахуванням психологічних особливостей дітей. Ці ресурси навчать їх основам безпечного перебування у потенційно небезпечних районах.
Нагадаємо, що більшість батьків проти того, щоб їх діти навчалися дистанційно під час війни. Порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було введено у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося.
Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Він розповів, хто прийматиме остаточні рішення про формат навчання.