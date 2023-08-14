Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Мінна безпека стане обов'язковим доповненням курсу у школах arrow

Мінна безпека стане обов'язковим доповненням курсу у школах

14 серпня 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мінна безпека стане обов'язковим доповненням курсу у школах
Знак "Обережно, міна". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним.

Про це повідомляє Міносвіти.

Читайте також:

Введення курсу Мінна безпека

"Освіта має давати дитині корисні знання та навички. На жаль, зараз і ще довгий час в Україні надзвичайно актуальними будуть знання та вміння з мінної безпеки. Завдання дорослих та всієї системи освіти — надати дітям усю можливу інформацію про те, як залишатися в безпеці. Частина вчителів уже активно займається мінним просвітництвом, але наша мета — охопити кожну школу, кожен клас та кожну дитину", — сказав міністр освіти Оксен Лісовий.

У повідомленні Міносвіти зазначається, що близько третини української території становить потенційну загрозу через наявність вибухонебезпечних об'єктів. За даними ООН, у період з лютого 2022 по липень 2023 року кількість дитячих жертв через мінонебезпечні предмети досягла ста.

У відповідь на це, ЮНІСЕФ у партнерстві з українським Міносвіти розпочав створення методичних матеріалів щодо змінної безпеки. Ці матеріали допоможуть підготувати молоде покоління до безпечної поведінки у потенційно небезпечних зонах.

Також повідомляється, що для викладачів запускається вебпрограма, яка спрямована на методику викладання цієї важливої дисципліни. У ресурсах для вчителів представлені готові плани та наочні матеріали для різних вікових категорій.

Для молодших учнів створено інтерактивні ресурси, розроблені з урахуванням психологічних особливостей дітей. Ці ресурси навчать їх основам безпечного перебування у потенційно небезпечних районах.

Нагадаємо, що більшість батьків проти того, щоб їх діти навчалися дистанційно під час війни. Порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було введено у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Він розповів, хто прийматиме остаточні рішення про формат навчання.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз