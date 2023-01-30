Великобритания предоставит Украине танки в конце лета или в мае

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Танки, которые Великобритания пообещала Украине прибудут летом на фронт. Правительство страны отправит 14 танков Challenger 2, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими войсками.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Заявление Уоллеса

На вопрос в парламенте, когда танки прибудут в Украину, Уоллес ответил, что это произойдет в конце лета или в мае - вероятно, ближе к Пасхе.

Он сказал, что из соображений безопасности ему не удалось установить график обучения украинских сил обращению с танками. Сначала укранских военных обучат управлять транспортными средствами по отдельности, а затем перейдут к боевым действиям в строю.

На прошлой неделе Великобритания заявила, что планирует доставить танки в Украину к концу марта.

Напомним, что украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию. Военные будут проходить учения по эксплуатации танков Challenger 2, которые Британия планирует предоставить Украине.

Как заявил ранее заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк, Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта. Правительство страны намерено передать Украине 14 танков.