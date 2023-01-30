Великобритания предоставит Украине танки в конце лета или в мае

Министр обороны Великобритании рассказал, когда танки прибудут в Украину
Танки, которые Великобритания пообещала Украине прибудут летом на фронт. Правительство страны отправит 14 танков Challenger 2, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими войсками.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
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Заявление Уоллеса
На вопрос в парламенте, когда танки прибудут в Украину, Уоллес ответил, что это произойдет в конце лета или в мае - вероятно, ближе к Пасхе.
Он сказал, что из соображений безопасности ему не удалось установить график обучения украинских сил обращению с танками. Сначала укранских военных обучат управлять транспортными средствами по отдельности, а затем перейдут к боевым действиям в строю.
На прошлой неделе Великобритания заявила, что планирует доставить танки в Украину к концу марта.
Напомним, что украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию. Военные будут проходить учения по эксплуатации танков Challenger 2, которые Британия планирует предоставить Украине.
Как заявил ранее заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк, Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта. Правительство страны намерено передать Украине 14 танков.