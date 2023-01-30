Велика Британія надасть Україні танки наприкінці літа чи травні

Міністр оборони Великої Британії розповів, коли танки прибудуть до України
Танки, які Велика Британія пообіцяла Україні, прибудуть влітку на фронт. Уряд країни відправить 14 танків Challenger 2, щоб допомогти Києву у боротьбі з російськими військами.
Про це пише Sky News з посиланням на міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.
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Заява Уоллеса
На запитання в парламенті, коли танки прибудуть до України, Уоллес відповів, що це станеться наприкінці літа чи в травні — ймовірно, ближче до Великодня.
Він сказав, що з міркувань безпеки йому не вдалося встановити графік навчання українських сил поводження з танками. Спочатку українських військових навчать керувати транспортними засобами окремо, а потім перейдуть до бойових дій у строю.
Минулого тижня Велика Британія заявила, що планує доставити танки в Україну до кінця березня.
Нагадаємо, що українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії. Військові проходитимуть навчання з експлуатації танків Challenger 2, які Британія планує надати Україні.
Як заявив раніше заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, Велика Британія сподівається, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня. Уряд країни має намір передати Україні 14 танків.