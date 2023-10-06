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Сетью распространяется фото бывшей преподавательницы киевского вуза Бильченко с автоматом

6 октября 2023 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сетью распространяется фото бывшей преподавательницы киевского вуза Бильченко с автоматом
Бывшая преподавательница педуниверситета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появилось фото изменницы и коллаборантки Евгении Бильченко в российской военной форме с автоматом под флагом РФ. Как известно, в прошлом году бывшей преподавательнице педуниверситета имени Михаила Драгоманова объявили подозрение в государственной измене и вербовке корректировщиков.

Соответствующее фото распространяют социальные сети.

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Бильченко с автоматом под флагом РФ

Так, на фото предательница Евгения Бильченко сидит под российским флагом, удерживая автомат. До 2022 года женщина жила и работала в Киеве, однако после начала полномасштабной российской агрессии полностью приняла сторону врага.

Бывшая преподавательница педуниверситета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко. Фото: google.com

Что известно о Евгении Бильченко

Напомним, что правоохранители поймали экс-преподавательницу университета им. Драгоманова Евгению Бильченко в антиукраинской деятельности. Она вербовала корректировщиков на территории Киева и области.

Также позже мы писали, что Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент переписки Бильченко с россиянами, которая собирала для них разведданные.

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