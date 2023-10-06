Сетью распространяется фото бывшей преподавательницы киевского вуза Бильченко с автоматом
Появилось фото изменницы и коллаборантки Евгении Бильченко в российской военной форме с автоматом под флагом РФ. Как известно, в прошлом году бывшей преподавательнице педуниверситета имени Михаила Драгоманова объявили подозрение в государственной измене и вербовке корректировщиков.
Соответствующее фото распространяют социальные сети.
Бильченко с автоматом под флагом РФ
Так, на фото предательница Евгения Бильченко сидит под российским флагом, удерживая автомат. До 2022 года женщина жила и работала в Киеве, однако после начала полномасштабной российской агрессии полностью приняла сторону врага.
Что известно о Евгении Бильченко
Напомним, что правоохранители поймали экс-преподавательницу университета им. Драгоманова Евгению Бильченко в антиукраинской деятельности. Она вербовала корректировщиков на территории Киева и области.
Также позже мы писали, что Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент переписки Бильченко с россиянами, которая собирала для них разведданные.