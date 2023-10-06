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Мережею шириться фото колишньої викладачки київського вишу Більченко з автоматом

6 жовтня 2023 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мережею шириться фото колишньої викладачки київського вишу Більченко з автоматом
Колишня викладачка педуніверситету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилося фото зрадниці та колаборантки Євгенії Більченко в російській військовій формі з автоматом під прапором РФ. Як відомо, торік колишній викладачці педуніверситету імені Михайла Драгоманова оголосили підозру у державній зраді та вербуванні коригувальників.

Відповідне фото поширюють соціальні мережі.

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Так, на фото зрадниця Євгенія Більченко сидить під російським прапором, притримуючи автомат. До 2022 року жінка жила й працювала в Києві, однак після початку повномасштабної російської агресії повністю стала на бік ворога.

Колишня викладачка педуніверситету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко. Фото: google.com

Що відомо про Євгенію Більченко

Нагадаємо, що правоохоронці спіймали ексвикладачку університету ім. Драгоманова Євгенію Більченко на антиукраїнській діяльності. Вона вербувала коригувальників на території Києва і області. 

Також пізніше ми писали, що Служба безпеки України оприлюднила фрагмент листування Більченко з росіянами, яка збирала для них розвіддані.

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