Мережею шириться фото колишньої викладачки київського вишу Більченко з автоматом
З'явилося фото зрадниці та колаборантки Євгенії Більченко в російській військовій формі з автоматом під прапором РФ. Як відомо, торік колишній викладачці педуніверситету імені Михайла Драгоманова оголосили підозру у державній зраді та вербуванні коригувальників.
Відповідне фото поширюють соціальні мережі.
Більченко з автоматом під прапором РФ
Так, на фото зрадниця Євгенія Більченко сидить під російським прапором, притримуючи автомат. До 2022 року жінка жила й працювала в Києві, однак після початку повномасштабної російської агресії повністю стала на бік ворога.
Що відомо про Євгенію Більченко
Нагадаємо, що правоохоронці спіймали ексвикладачку університету ім. Драгоманова Євгенію Більченко на антиукраїнській діяльності. Вона вербувала коригувальників на території Києва і області.
Також пізніше ми писали, що Служба безпеки України оприлюднила фрагмент листування Більченко з росіянами, яка збирала для них розвіддані.