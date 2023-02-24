Дмитрий Медведев считает, что рф ждут тяжелые времена

В годовщину российского вторжения заместитель председателя совета безопасности рф Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами. Теперь в кремле хотят дойти до Польши.

Об этом экс-президент россии написал у себя в Telegram.

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На годовщину вторжения кремль издал очередную порцию абсурда, на этот раз заместитель председателя совета безопасности рф Дмитрий Медведев заявил о необходимости дойти до Польши из-за "угроз" для россии.

"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм полностью. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд малороссийскими лесами", — написал он.

Интересно и то, что Медведев говорит, что россияне непременно победят в войне, но потом пишет о переговорах, которые, по его словам, будут "трудными и нервными". Он также убеждает, что "решения будут приниматься за океаном", а не украинские власти.

Напомним, СБУ собрала доказательную базу на трех пропагандистов, которые в Украине распространяли российские фейки.