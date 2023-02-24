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Медведєв заявив про необхідність дійти до Польщі через "загрози" для росії

24 лютого 2023 13:39
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Медведєв заявив про необхідність дійти до Польщі через загрози для росії
Дмитро Медведєв вважає, що рф чекають тяжкі часи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У річницю російського вторгнення заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв виступив з черговими погрозами. Тепер у кремлі хочуть дійти до Польщі.

Про це експрезидент рф написав у себе в Telegram.

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Деталі

На роковини вторгнення кремль видав чергову порцію абсурду, на цей раз заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив про необхідність дійти до Польщі через "загрози" для росії. 

"Важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм вщент. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд малоросійськими лісами", — написав він.

Цікаво й те, що Медведєв каже, що росіяни неодмінно переможуть у війні, але потім пише про якість переговори, які за його словами, будуть "важкі і нервові". Він також переконує, що "рішення ухвалюватимуть за океаном", а не українська влада.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на трьох пропагандистів, які в Україні поширювали російські фейки.

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