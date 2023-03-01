Оккупанты в Луганской области устроили террор местным фермерам: подробности

Массово портится урожай: оккупанты в Луганской области устроили террор местным фермерам
Российские оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, собранный в прошлом году урожай массово портится.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
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Зерновой террор
По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области массово портится урожай лето-осень 2022 года. Это связано с тем, что россияне полностью блокируют местным фермерам возможности продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
"Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что жители оккупированного Северодонецка жалуются на некачественный ремонт жилищного фонда и отсутствие финансирования со стороны оккупационной "администрации". Оккупанты не платят деньги и наемникам.
Также известно, что в некоторых районах оккупированной Луганской области российские захватчики начали отключать интернет. Так они пытаются воспрепятствовать распространению информации.