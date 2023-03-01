Оккупанты в Луганской области устроили террор местным фермерам: подробности

Оккупанты заблокировали местным фермерам в Луганской области реализацию зерна

Российские оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, собранный в прошлом году урожай массово портится.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Зерновой террор

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области массово портится урожай лето-осень 2022 года. Это связано с тем, что россияне полностью блокируют местным фермерам возможности продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

"Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что жители оккупированного Северодонецка жалуются на некачественный ремонт жилищного фонда и отсутствие финансирования со стороны оккупационной "администрации". Оккупанты не платят деньги и наемникам.

Также известно, что в некоторых районах оккупированной Луганской области российские захватчики начали отключать интернет. Так они пытаются воспрепятствовать распространению информации.