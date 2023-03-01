Окупанти на Луганщині влаштували терор місцевим фермерам: подробиці

Окупанти заблокували місцевим фермерам на Луганщині реалізацію зерна

Російські окупанти заборонили фермерам у Луганській області продавати урожай. Через це місцеві жителі зазнають збитків, зібраний минулого року урожай масово псується.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зерновий терор

За даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області масово псується врожай літо-осінь 2022 року. Це пов'язано з тим, що росіяни повністю блокують місцевим фермерам можливості продавати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

"Також, так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі окупованого Сєвєродонецька скаржаться на неякісний ремонт житлового фонду і відсутність фінансування з боку окупаційної "адміністрації". Окупанти не платять гроші й найманцям.

Також відомо, що у деяких районах окупованої Луганської області російські загарбники почали відключати інтернет. Так вони намагаються перешкодити поширенню інформації.